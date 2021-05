Nintendo donne les dates de Pokémon D&P Remake et Légendes Pokémon : Arceus Nintendo donne les dates de Pokémon D&P Remake et Légendes Pokémon : Arceus

Tout le monde s'attendait à un nouveau Pokemon Direct (qui peut toujours arriver d'ailleurs) mais c'est telle une apparition sauvage qu'un communiqué est tomber il y a quelques heures pour directement balancer les dates de sortie des prochaines productions aux centaines de créatures.



Et c'est donc ainsi que Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021, date coutumière pour la franchise (avec même un habituel double-pack) tandis que le pleinement neuf Légendes Pokémon : Arceus arrivera lui le 28 janvier 2022, lui laissant donc tout le temps pour dévoiler plus en détails son coté action-RPG en véritable monde ouvert.