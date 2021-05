Charts UK : la force tranquille pour Mass Effect, et les effets des nouveaux stocks de PS5 Charts UK : la force tranquille pour Mass Effect, et les effets des nouveaux stocks de PS5

Mass Effect reste une licence suffisamment importante pour qu'une compilation remasterisée face son petit effet du coté des charts UK, la Legendary Edition prenant la première place sans trop forcer non plus : ce lancement représente la moitié des ventes de Resident Evil Village au précédent rapport, mais comme d'habitude sans que l'on sache pour le moment ce qui en est des ventes numériques.



Un peu plus bas, on retiendra qu'une large vague de réa-stock de PlayStation 5 a eu son effet sur Spider-Man : Miles Morales qui revient à la 3e place, mais également Assassin's Creed Valhalla (13e, +224 % pour la version PS5) et COD Black Ops Cold War (14e, +49%).



GamesIndustry note pour l'anecdote que c'est la première fois en 6 mois qu'aucune exclusivité Switch n'est présente dans le top 5. La machine se venge du coup en prenant à elle seule la deuxième moitié du classement.



1. Mass Effect : Legendary Edition (NEW)

2. Resident Evil Village (-1)

3. Spider-Man : Miles Morales (+9)

4. FIFA 21 (-1)

5. Subnautica : Below Zero (NEW)

6. Animal Crossing : New Horizons (-1)

7. Minecraft Switch (-4)

8. Mario Kart 8 Deluxe (-4)

9. Super Mario 3D World DX (-2)

10. New Pokémon Snap (-8)