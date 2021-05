Resident Evil Village : lancement record sur Steam Resident Evil Village : lancement record sur Steam

On revient sur Resident Evil Village pour signaler (en attendant de premiers chiffres de ventes) qu'il s'agit ni plus ni moins que du meilleur lancement Steam dans l'histoire de la série : selon les données SteamDB, le titre a tapé un pic de 101.726 joueurs en simultané, en plus d'avoir été ce week-end dans le top 10 des titres les plus joués.



A titre de comparo, sur les 24h qui ont suivi les lancements respectifs :



- Resident Evil Village : pic de 101.726 joueurs

- Resident Evil 2 Remake : 74.277 joueurs

- Resident Evil 3 Remake : 60.293 joueurs

- Resident Evil VII : 20.449 joueurs

- Resident Evil 6 : 11.879 joueurs