[FY] Encore des bénéfices records pour Capcom, qui en veut encore plus d'ici mars 2022 [FY] Encore des bénéfices records pour Capcom, qui en veut encore plus d'ici mars 2022

Toujours dans une forme on peut le dire éclatante, Capcom vient de signer une nouvelle année record, dégommant les données de la précédente année fiscale, qui elle-même était meilleure que celle d'avant.



Le CA équivalent à plus de 700 millions n'est certes pas le meilleur dans l'histoire de l'éditeur (c'est juste en dessous de l'année phare que fut celle de Monster Hunter World) mais avec bientôt 200 millions d'euros de bénéfices nets, la boîte continue de prouver son excellente performance grâce à des ventes sur la longueur, et dans l'année fiscale qui nous intéresse (1er avril 2020 au 31 mars 2021) les lancements de Resident Evil 3 qui atteint les 3,9 millions de ventes, et bien entendu le poids lourd Monster Hunter Rise qui a tapé les 4 millions en période de lancement.



En attendant d'avoir une mise à jour globale des chiffres softwares (dans la semaine), rappelons que Capcom pourra compter d'ici mars 2022 sur Monster Hunter Rise qui a déjà rajouté 2 millions au compteur depuis le 1er avril dernier et qui doit sortir sur PC en début d'année prochaine, le Monster Hunter Stories 2 en renfort cet été, sans oublier évidemment le récemment disponible Resident Evil Village.



Très optimiste, l'éditeur prévoit du coup une année record pour la cinquième année consécutive, cette fois aussi bien sur le CA que les bénéfices.