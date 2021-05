Baldur's Gate : Dark Alliance fait son retour sur consoles... et ça sort dès demain

Diablo-like assez culte de l'ère 128 bits,fait son retour sur les stores… demain. Ouais, comme ça. Interplay va en effet le balancer en dématérialisé sur la totalité des consoles, avec le trailer de lancement que voici, en rajoutant que des versions PC et mobile arriveront plus tard.Malheureusement, si cela reste une bonne nouvelle pour la culture, c'est le service en deçà du minimum : ni remake ni remaster, mais un simple portage brut (uniquement coop en local d'ailleurs) avec juste une rehausse de la résolution. Et ça coûte pourtant 30 balles.