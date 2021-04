Charts UK : NieR Replicant, premier sans forcer Charts UK : NieR Replicant, premier sans forcer

Petit tour du coté du Royaume-Uni avec les charts hebdomadaires attestant d'une seule et unique sortie en cette période toujours assez calme (même si les choses vont enfin commencer à s'accélérer), donc le remaster de NieR Replicant qui fait mieux que l'original, sans savoir dans quelles proportions, mais néanmoins moitié moins que NieR Automata qui bénéficiait d'une hype de plus grande importance.



La semaine prochaine permettra de revenir sur les lancements de Returnal et New Pokemon Snap.



1. NieR Replicant (NEW)

2. FIFA 21 (-1)

3. Super Mario 3D World (=)

4. Animal Crossing : New Horizons (-2)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

6. Minecraft (-1)

7. Grand Theft Auto V (-1)

8. Football Manager 21 (+17)

9. Ring Fit Adventure (+3)

10. Cyberpunk 2077 (-1)