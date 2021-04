The Last of Us : l'adaptation en série TV (HBO) a trouvé ses deux réalisateurs The Last of Us : l'adaptation en série TV (HBO) a trouvé ses deux réalisateurs

Les plans s'affinent pour l'adaptation en série TV de The Last of Us avec désormais deux réalisateurs : Ali Abbasi et Jasmila Zbanic, chacun ayant fait parler d'eux lors des grandes cérémonies (un César pour le premier, une nomination aux Oscars pour la seconde). Le duo suivra donc le travail effectué par la star montante du cinéma russe Kantemir Balagov qui se contentera du pilote.



Rappelons qu'aux dernières informations, le tournage débutera cet été pour s'achever au printemps 2022, avec donc Pedro Pascal dans le rôle de Joel, Bella Ramsey pour Ellie, et Gabriel Luna pour Tommy.



Pendant ce temps et en attendant un The Last of Us III souhaité par les Dogs, un remake PlayStation 5 du premier épisode serait dans les cartons selon les sources sûres de Jason Schreier.