E3 2021 : MAJ de la liste des participants

L'E3 2021, c'est toujours programmé du 12 au 15 juin et il reste quelques semaines aux organisateurs pour dévoiler exactement comment se dérouleront les hostilités, sachant que c'est bien évidemment les conférences qui nous intéresse le plus mais de ce coté, c'est encore assez limite donc on se contentera d'une grosse MAJ du coté de la liste des participants (par ordre alphabétique) :



- Activision

- Amazon Game Studios

- Bad Button

- Bandai Namco

- Bethesda Softworks

- Capcom

- Click Entertainment

- DvG

- Deep Silver

- Epic Games

- Funcom

- Gameloft

- GFUEL

- GTR Simulator

- GungHo Online

- HORI

- Hyperkin, Inc

- Kalypso

- KontrolFreek

- Limited Run Games

- LGA Enterprises

- NCSoftt

- nDreams

- Next Level Racing

- Nintendo

- NVIDIA

- PureArts

- Oculus

- RDS Industries

- Rebellion

- SEGA

- Square Enix

- Take-Two

- Tastemakers

- Technisport

- THQ Nordic

- Ubisoft

- UCC Distributing

- UnnamedVR

- Warner Bros

- Xbox

- XSEED

- Xsolla





Les premiers shows confirmés :



12 juin (21h00) : Ubisoft Forward

13 juin (heure non indiquée) : PC Gaming Show puis Future Games Show