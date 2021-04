COD Warzone passe les 100 millions de joueurs

La performance des 100 millions de joueurs poura été salué mais il aura fallu plus de deux ans au Battle Royale de Respawn pour atteindre ce cap, et Activision vient bomber le torse en annonçant que sonvient de faire aussi bien, mais en seulement 13 mois.Même sireste le patron incontesté du genre, on peut dire que la concurrence est là, alors même quen'a pas encore envahi le monde du mobile et quene jouera pas cette carte, ayant son propre épisode dédié (le simplement nommé). En tout cas pour l'instant.L'occasion de rappeler que la Saison 3 débutera à partir de ce soir 21h avec un event de transition pour plonger la map Verdansk (selon les rumeurs) dans une ambiance guerre froide, en lien évident avec l'épisode