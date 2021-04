Après Towerfall et Celeste, le studio Extremely OK Games évoque son troisième projet

Déjà auteur de deux jeux cultes avecet, le studio « Extremely OK Games » est forcément surveillé de près et vient justement d'annoncer son troisième projet,, jeu « jeu d'action-exploration en 2D dans un monde en pixel art ».Aucune prise de risque quant à la date de sortie, surtout à notre époque, puisqu'il faudra se contenter d'un « 20XX » pour ce titre dont il a fallu quatre prototypes depuis la sortie deil y a plus de trois ans, et que ce serait selon Maddy Thorson un peu optimiste de parier sur une sortie dans les deux ans à venir.Bref, soyez très patients, ne serait-ce que pour obtenir davantage d'informations mais on repart au moins avec un logo titre et un premier extrait de l'OST