Un nouveau trailer pour Ninja Gaiden Trilogy

Petit détour du coté de Koei Tecmo avec un nouveau trailer dequi, on souhaite nous le signaler une fois encore, proposera bien l'intégralité du contenu (hors multi) des deux versions Sigma et Razor's Edge, ce qui inclura les quelques personnages jouables en plus de Ryu Hayabusa.Sortie prévue le 10 juin, avec l'assurance selon les développeurs d'un 4K/60FPS sur les machines qui permettront cette configuration.