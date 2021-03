Cinéma : un petit report pour Mortal Kombat, un plus gros pour le reboot de Resident Evil

Toujours dans la problématique de la pandémie même si on commence à voir quelques éclaircies de part et d'autres de la planète, de nouveaux reports s'affichent coup sur coup pour les salles obscures, et bien évidemment pour des adaptations tirées de l'univers JV (sinon on n'en parlerait pas hein).On commencera avecqui ne se placera pas le 16 avril dans les salles US mais finalement une semaine plus tard (le 23), probablement parce que Warner Bros veut laisser plus de temps libre à son « Godzilla VS King Kong (le 30 mars).Plus notable en revanche, le reboot cinéest lui décalé de deux mois, passant de septembre à novembre.Notez que dans chacun des cas cités, on ne parle encore que de dates US, personne ne prenant le risque d'annoncer actuellement quoi que ce soit pour le territoire européen.