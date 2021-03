Ratchet & Clank : la MAJ 60FPS disponible Ratchet & Clank : la MAJ 60FPS disponible

C'était annoncé hier pour « le mois prochain » mais visiblement, Insomniac a terminé son travail plus vite que prévu et souhaite donc que chacun en profite de suite : la nouvelle MAJ de Ratchet & Clank est disponible, permettant de faire tourner ce remake en 60FPS sur PlayStation 5.



On l'a dit hier et on le redit pendant qu'il est encore temps : le jeu est offert définitivement à tous les possesseurs de PS4/PS5 à condition de le télécharger avant le 1er avril (5h00) dans le cadre du Play At Home. Dans le pire des cas, il sera toujours accessible sur PS5 via la PS Plus Collection.