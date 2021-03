Niantic va proposer un Pikmin ''GO'' cette année

continue d'être un succès massif en dépit des périodes de confinement (2020 fut sa meilleure année sur le plan économique), au point d'attirer Nintendo à pousser un peu plus la démarche et profiter de la technologie déjà en place de Niantic : on rappelle que les données RA comme l'emplacement des points d'importance sont globalement identiques d'un projet à l'autre (dont Ingress).Et c'est ainsi que l'on apprend que cette année verra la sortie d'une application sur la franchisedont on ignore encore les fonctionnalités mais dont les intentions sont les mêmes que pour les précédents jeux Niantic : rendre les sorties et promenades plus ludiques.Pendant ce temps, les fans continueront de se demander où est ce foutupromis depuis bientôt 6 ans, alors que la version Switch du troisième épisode a rencontré un très bon succès.