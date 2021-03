Super Bomberman R passe les 2 millions

Alors que Konami vient d'annoncer l'arrivée desur PC et les différentes consoles, à une date néanmoins encore inconnue, un deuxième communiqué est tombé dans la foulée pour nous faire savoir que(donc le jeu de base, payant) a dépassé les 2 millions de ventes depuis son lancement il y a un peu moins de 4 ans, d'abord en exclusivité sur Switch avant d'être porté sur les autres supports.Mine de rien, ça en fait donc l'un des épisodes les plus populaires (commercialement) mais aussi l'un des meilleurs succès pour Konami sur ces dernières années avec un certain