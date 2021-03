Resident Evil (reboot ciné) : l'affiche teaser qui dévoile de nouveaux noms

Du futur reboot cinématographique de, six noms d'importance étaient déjà connus de même que les acteurs attitrés mais alors que le film a terminé son tournage depuis quelques temps, une affiche teaser (en attendant un trailer) vient ajouter 4 personnages supplémentaires :- Brian Irons (chef de police, Resident Evil 2)- Richard Aiken (STARS team Bravo, Resident Evil)- Brad Vickers (STARS team Alpha, Resident Evil)- Ada Wong (inutile de la présenter)Les six déjà connus :- Kaya Scodelario (Le Labyrinthe) : Claire Redfield- Robbie Amell (Upload) : Chris Redfield- Hannah John-Kamen (Ant-Man 2) : Jill Valentine- Tom Hopper (Umbrella Academy) : Albert Wesker- Avan Jogia (Shaft) : Leon S.Kennedy- Neal McDonough (The 100) : William BirkinDu beau monde, même si le scénariste semble visiblement s'en contrefoutre de Barry Burton, mais qui sait si l'homme au 357 Magnum ne fera pas aussi son apparition dans ce film attendu pour le 3 septembre dans les salles. Si tout va bien d'ici-là.