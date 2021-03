UK : l'ERA nous fait le bilan complet 2020, avec des chiffres pour le hardware et le software UK : l'ERA nous fait le bilan complet 2020, avec des chiffres pour le hardware et le software

Après le SELL pour la France, c'est au tour de l'institut ERA de faire le vrai bilan 2020 pour ce qui concerne le Royaume-Uni avec donc des chiffres bien concrets mais toujours la même problématique : alors que le dématérialisé s'est envolée l'année dernière, Nintendo est le seul des éditeurs majeurs à garder toujours secret ses ventes numériques, et même chose pour CDPR et son Cyberpunk 2077.



Juste avant de vous laisser avec le classement, on accueille également des chiffres pour le hardware avec donc :



1) Nintendo Switch : environ 1,5 million (1 million en 2019)

2) PlayStation 5 : environ 450.000

3) PlayStation 4 : environ 450.000 (700.000 en 2019)

4) Xbox Series : environ 310.000

5) Xbox One : environ 290.000 (500.000 en 2019)





MEILLEURES VENTES UK EN 2020 :

Dématérialisé + physique sans pour Nintendo et Cyberpunk 2077 (uniquement physique)



1) FIFA 21 : 2.237.175

2) COD Black Ops : Cold War : 1.528.985

3) Grand Theft Auto V : 1.248.608

4) FIFA 20 : 904.029

5) COD Modern Warfare : 899.921

6) Animal Crossing : New Leaf : 810.535

7) Assassin's Creed Valhalla : 693.367

8) The Last of Us : Part II : 543.218

9) NBA 2K20 : 481.535

10) Rainbow Six Siege : 455.705



11) Red Dead Redemption II : 436.841

12) Mario Kart 8 Deluxe : 427.667

13) Spider-Man : Miles Morales : 400.636

14) Monopoly Plus : 398.002

15) Marvel's Avengers : 380.596

16) Ghost of Tsushima : 373.472

17) Cyberpunk 2077 : 371.215

18) Minecraft (Switch) : 334.688

19) Assassin's Creed Odyssey : 327.603

20) Star Wars Jedi : Fallen Order : 312.915