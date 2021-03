Guilty Gear Strive prend 2 mois de report Guilty Gear Strive prend 2 mois de report

Vous reprendrez bien un report en cette année 2021 ? Non ? Tant pis car Arc System Works a décidé de ne pas sortir son Guilty Gear Strive pour début avril (donc dans un mois) en préférant laisser ses équipes s'atteler à certains critiques fournies par la communauté après la bêta ouverte (et les problèmes de stabilité dans les serveurs), chose qu'on ne va pas non plus leur reprocher.



Du coup, ce nouveau jeu de baston n'arrivera que le 11 juin sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, et toujours 3 jours avant si vous précommandez les versions Deluxe ou Ultimate.