Epic VS Apple : ouverture du procès le 3 mai

Lancé depuis un moment jusqu'à causer le retrait toujours effectif du pourtant ultra populaire Fortnite sur supports iOS, l'affaire Epic Games VS Apple va enfin mettre les pieds dans le plat avec une ouverture annoncée du procès pour le 3 mai, chapeauté par la juge Yvonne Gonzalez Rogers qui a tenu vu l'ampleur du dossier à organiser un face-à-face physique mais néanmoins sans public pour les raisons que l'on connaît, ajoutant néanmoins les risques d'un report su les chiffres concernant le Covid-19 sont défavorables d'ici-là. Mais ça devrait aller vu qu'aux USA, la situation s'apaise tellement qu'ils s'apprêtent à rouvrir bars et restaurants, EUX ! Bref.



L'objet de l'affrontement, vous le connaissez : Epic en plaignant qui accuse Apple de pratique anticoncurrentielle, pointant du doigt que si la firme à la pomme à tout à fait le droit d'imposer une taxe de 30 % sur les achats et micro-paiements, il est anormale et injustifiée vu le type de supports de bloquer toutes tentatives pour un éditeur de proposer son propre store (donc sans la dite taxe). Apple de son coté plaide le « C'est comme ça et pi c'est tout », mais n'oublie pas d'indiquer que l'architecture fermée des appareils iOS a surtout un but sécuritaire.