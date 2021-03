Quoi qu'il arrive, l'E3 2021 sera un event qui misera sur le numérique Quoi qu'il arrive, l'E3 2021 sera un event qui misera sur le numérique

Une fuite des documents de l'Entertainment Software Association laissait entendre la volonté de faire revenir l'E3 cette année (à la mi-juin), qu'importe la forme, et c'est dans une certaine logique qu'on nous confirme que ce ne sera pas dans un aspect traditionnel : des fichiers tirés du Convention Center indiquent une annulation de la version « Live » (dans le sens rassemblement, public, etc) au profit d'une diffusion numérique sur la toile dont la base continuerait néanmoins d'être à Los Angeles.



Reste à savoir si l'event sera maintenu même dans ce format car il est rapporté que l'ESA en est encore à discuter avec les tiers et constructeurs pour tenter d'offrir un vrai show, eux qui n'ont pas attendu un quelconque feu vert pour mettre en place leurs propres Live (State of Play, Xbox Inside, Ubisoft Forward…) qui finalement ont eu une très bonne audience. Sans format « physique », il est en effet difficile de s'attendre à un retournement de situation qui arrangerait néanmoins le public souhaitant une semaine de Live plutôt que des petits events éparpillés sur plusieurs mois.



Dans tous les cas, l'ESA continue de croiser les doigts pour que la pandémie soit un jour derrière nous, ayant déjà pris les réservations pour un « vrai » E3 en 2022 et 2023.