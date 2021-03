SuperHot : 12 millions de jeux écoulés, et une upgrade gratuite pour les Xbox Series

La franchisecontinue d'attirer du monde et son développeur revendique fièrement avoir atteint 12 millions de jeux distribués pour les trois épisodes en cumule, donc lestandard, la version VR, et enfinqui vient d'ailleurs de récupérer une upgrade Xbox Series pour le faire tourner en 4K/120FPS sur modèle X (2K/120FPS sur modèle S), et que la version VR grimpe encore en audience avec 1 million de jeu vendu juste sur l'Oculus Quest, et une troisième position mondial en janvier sur le PSVR (en ventes dématérialisées).