Jason Schreier : finalement, le futur Dragon Age ''4'' sera un pur RPG 100% solo

Il y a quand même parfois de bonnes nouvelles en cette période : Jason Schreier nous apprend que les changements de politique chez Electronic Arts commencent à porter leurs fruits puisque devant le succès de Star Wars Jedi : Fallen Order (et inversement le semi-flop d'Anthem), l'éditeur s'est rendu compte que les jeux solo, ça pouvait encore se vendre et sachez donc que Dragon Age 4 qui devait de base être une sorte de jeu à service sera finalement une expérience purement solo, bien à l'ancienne comme on l'aime. Gageons qu'il en sera de même pour le prochain Mass Effect.



En passant, le projet Gaia d'EA Motive est annulé après un reboot dans le chantier, mais vu qu'on n'en a jamais vu la couleur et qu'on n'a quasiment eu aucune info notable, difficile d'avoir des regrets.