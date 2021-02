Assassin's Creed Valhalla gonfle encore son contenu avec la MAJ 1.1.2 (gratuite)

En attendant que l'on puisse parler des extensions,va aujourd'hui (aux alentours de 13h) accueillir la « Saison de Yule » avec notamment l'arrivée d'un nouveau mode de jeu spécialisé dans les raids pour toujours gagner plus de butins.On aura également droit à des aptitudes et compétences inédites, ainsi que des améliorations comme (c'est utile) le fait que les runes placées dans du matos reviendront cette fois dans l'inventaire lorsqu'on vend/jette/détruit la pièce d'équipement. Des correctifs sont également au programme, comme de coutume.Tout cela fait partie de la MAJ 1.1.2, totalement gratuite, et dont vous pouvez retrouver quelques détails ci-dessous voir la totale