Playtonic Games : l'annonce concernait donc la création d'un nouveau label indé

Petite mais légitime déception pour ceux qui avaient pris rendez-vous pour découvrir le troisième projet de Playtonic Games (les ex-Rare à l'origine de la série) : rien en vue, hormis l'annonce d'un nouveau label sobrement nommé « Playtonic Friends » et qui consistera donc à regrouper quelques tous petits studios pour s'épauler en terme de visibilité.Les trois premiers studios à avoir répondu à l'appel donc :- Awe Interactive (- Fabraz (- okidokico (Bref, une méthode façon Yacht Club qui a récemment fait de même pour mieux pousser la sortie du très sympathique, et Playtonic assure tout de même que non seulement les premiers jeux des concernés seront bientôt dévoilés, mais ce sera également le cas de leur « nouveau titre top-secret actuellement en réparation ».