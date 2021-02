Charts US : l'année démarre fort coté hardware Charts US : l'année démarre fort coté hardware

L'institut NPD nous a livré son nouveau rapport concernant ici les données US pour janvier 2021 avec un chiffre record de 4,7 milliards de dollars engendrés (pour un mois de janvier), soit 42 % de plus que l'année dernière.



Le hardware a tiré les chiffres vers le haut avec 319 millions de dollars (plus haut chiffre depuis janvier 2011) dont :



- La Switch qui fait le meilleur mois de janvier pour une console (en ventes brutes) depuis la Wii en janvier 2010.

- La PlayStation 5 qui est la console qui a le plus rapportée depuis 2009 (on parle toujours de janvier).



Coté software :



- COD Black Ops Cold War s'octroie provisoirement la première place de l'année en cours, et intègre le top 20 des meilleures ventes US de toute l'histoire du JV (depuis le début du référencement en 1995).

- Assassin's Creed Valhalla est actuellement (sur un laps de temps égal) le deuxième plus gros succès de la franchise après Assassin's Creed III.

- Just Dance 2021 est également le deuxième plus gros succès de la série, après Just Dance 3 il y a 10 ans.

- Constatons tout de même l'énorme chute de Cyberpunk 2077 qui passe de la 2e à la 19e place, même si cela n'inclus pas les ventes dématérialisée.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE JANVIER (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et ici Cyberpunk 2077.

- Ventes eShop non inclues



1. COD Black Ops : Cold War

2. Assassin's Creed Valhalla

3. Spider-Man : Miles Morales

4. Madden NFL 21

5. Animal Crossing : New Horizons

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Ring Fit Adventure

8. COD Modern Warfare

9. Super Smash Bros Ultimate

10. NBA 2K21



11. Super Mario 3D All Stars

12. FIFA 21

13. Immortals Fenyx Rising

14. Mortal Kombat 11

15. Just Dance 2021

16. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

17. Minecraft : PS4 Edition

18. Cyberpunk 2077

19. Super Mario Party

20. UFC 4