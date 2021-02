GT Sport revendique 9,5 millions d'utilisateurs

Dans une époque censée être bien compliquée pour les simulations automobiles, genre qui n'a plus autant la cote qu'il y a environ deux décennies, la franchise GT continue de tirer son épingle du game et à défaut de chiffres de ventes, Kazunori Yamauchi révèle que sona dépassé les 9,5 millions d'utilisateurs.Bien sûr, il faut compter dans ces données les multiples comptes par console donc pour un seul jeu, et le fait que le titre a rapidement baissé de prix alors qu'une équipe est longtemps restée au charbon pour assurer un suivi (gratuit) mais cela reste un beau parc d'amateurs qui doivent attendre avec une certaine impatience le futurqui, si tout se passe bien, arrivera cette année sur PlayStation 5.