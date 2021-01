[FY] Les résultats de Capcom à un niveau record, avant même le lancement de Monster Hunter Rise [FY] Les résultats de Capcom à un niveau record, avant même le lancement de Monster Hunter Rise

Capcom a lâché ses résultats pour le 9 premiers mois de l'année fiscale en cours (donc d'avril à décembre 2020) avec toujours une grande forme depuis un bon moment et c'est peu de le dire : l'éditeur est en passe de signer la meilleure année de toute sa carrière, s'offrant pour l'heure un CA dépassant le demi-milliard d'euros (+22%) et surtout un bénéfice net d'environ 140 millions d'euros (+34%), tout cela avant d'aborder le dernier trimestre qui sera celui du lancement attendu de Monster Hunter Rise.



20 millions de jeux ont été vendus en 9 mois, dont 16 millions en dématérialisé (la pandémie, comme d'hab, avec les promos en renfort), l'occasion d'apprendre que Monster Hunter World : Iceborne cumule désormais 7,2 millions de ventes (pas mal pour une extension, même si ce chiffre inclus l'édition complète) tandis que Resident Evil 3 Remake a tout de même atteint les 3,6 millions, soit 600.000 de plus en 3 mois. On est loin du remake du 2 qui approche des 8 millions mais c'est quand même une étape importante : le remake a officiellement dépassé les ventes de l'original, donc Resident Evil 3 : Nemesis (3,5 millions).



La prochaine année fiscale démarrera elle de très belle manière avec Resident Evil Village, tandis qu'on reste dans le flou sur le reste entre un Resident Evil 4 Remake apparemment reporté (et d'ailleurs toujours pas officialisé), idem pour Street Fighter VI qui aurait subit des couacs dans son développement, et ne parlons pas du mystérieux Pragmata censé sortir en 2022. On a bien dit « censé ».