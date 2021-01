Hitman III : rentable en moins d'une semaine

On savait déjà que la dernière et ultime aventure de l'Agent 47 avait fait un démarrage record sur le secteur dématérialisé, et un meilleur départ en physique que le précédent épisode (au Royaume-Uni), mais inutile finalement d'avoir des chiffres concrets pour conclure de suite que l'affaire est hautement bonne pour IO Interactive : Hakan Abrak annonce quea rentabilisé ses coûts de développement en moins d'une semaine. Voilà.De quoi donner une nouvelle confiance au studio désormais est tourné vers le, qui selon les sous-entendus pourrait bien mener à une trilogie. Quoi qu'il arrive, on rappelle que ce sera une adaptation totalement libre de l'univers, donc ne reprenant ni le scénario d'un des films, ni les traits d'un acteur ayant un jour incarné Bond au cinéma.