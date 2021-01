19 millions de joueurs ont profité de la gratuité de Star Wars Battlefront II sur l'Epic Games Store 19 millions de joueurs ont profité de la gratuité de Star Wars Battlefront II sur l'Epic Games Store

On ignore combien de comptes sont actuellement inscrits sur l'Epic Games Store mais dans le lot, il y avait beaucoup de monde pour répondre au jeu gratuit offert du 14 au 21 janvier, Star Wars Battlefront II donc : DICE rapporte que 19 millions de joueurs ont téléchargé le jeu sur la plate-forme d'Epic la semaine dernière.



C'est gratuit donc ça attire forcément mais un chiffre aussi élevé n'est pour autant pas habituel (surtout pour un titre qui a terminé son suivi il y a un an) et prouve que malgré toutes les critiques, une certaine « force » continue d'entourer la licence. On espère d'ailleurs que le chèque fait à Electronic Arts était important car quel que soit le nombre de téléchargement, l'éditeur n'avait rien à gagner : c'était la version « Célébration » qui inclus la totalité des skins.



On en vient aujourd'hui à se demander si un Star Wars Battlefront III est possible faute de matières premières (le deuxième épisode a tout proposé autour des films, spin-off également) mais dans tous les cas, la franchise continuera de faire parler d'elle avec de nouveaux projets chez EA, un autre chez Ubisoft, sans oublier les récentes rumeurs autour d'un troisième Star Wars KOTOR.