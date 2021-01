Charts UK : Hitman 3 au sommet pour sa sortie Charts UK : Hitman 3 au sommet pour sa sortie

IO Interactive peut décidément se féliciter d'avoir voulu aller jusqu'au bout de ses intentions avec sa franchise Hitman : le troisième et dernier épisode s'offre un démarrage satisfaisant au Royaume-Uni avec une hausse de 17 % par rapport au deuxième épisode en 2018. La PlayStation 5 est de loin la version reine avec 49 % des ventes en boîte, tandis que celle sur PlayStation 4 tourne à 24 %. La version Xbox (dont la boîte inclus celles sur Series et One) représente 27 % des ventes.



Et tout cela en rappelant tout de même qu'on ne parle que du physique, alors que le titre s'est octroyé un lancement record mondial en dématérialisé (pour la série).



Hormis cela, sachez que Sony a gracieusement fourni un petit réa-stock de PlayStation 5, ce qui n'arrive pas tous les jours, orchestrant un boost de plusieurs jeux :



+ 161 % pour Spider-Man : Miles Morales

+ 291 % pour Demon's Souls

+ 174 % pour Assassin's Creed Valhalla (version PS5)



Le classement donc :



1. Hitman 3 (NEW)

2. Animal Crossing : New Horizons (-1)

3. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

4. Spider-Man : Miles Morales (+8)

5. COD Black Ops : Cold War (+2)

6. Grand Theft Auto V (-2)

7. Ring Fit Adventure (+3)

8. Just Dance 2021 (-5)

9. Minecraft Switch (-4)

10. FIFA 21 (-4)