Avalanche Studios aurait annulé la quasi totalité de ses projets en cours Avalanche Studios aurait annulé la quasi totalité de ses projets en cours

Avalanche Studios, qui encore une fois n'est pas à confondre avec Avalanche Software (ces derniers bossent sur Hogwarts Legacy), traverse une mauvaise passe à en croire l'écrivain Mikael Saker, qui a souvent collaboré avec la boîte et qui apporte des nouvelles pas fameuses auprès des youtubers de « Wassup Conversations ».



On apprend ainsi que l'entreprise qui a quand même 4 branches (2 en Suède, 1 à New York, et récemment une dernière au Royaume-Uni) a annulé la totalité de ses projets en cours à l'exception d'un seul, apparemment prévu exclusivement sur PC et consoles New Gen.



Et dans le lot des annulations, Saker s'attriste de la mise à mort d'un chantier « fantastique », plus précisément un monde ouvert situé dans le Londres d'une réalité alternative, ambiance années 50 néanmoins dystopiques, où la ville ne se serait pas développée dans les hauteurs mais les profondeurs :



« Notre ville était pleine de tyroliennes, de dirigeables, de structures volantes, mais avec des gouffres très profonds où l'on pouvait observer les structures souterraines de la métropole. C'était vraiment spectaculaire d'un point de vue visuel et architectural. »



On ne connaît pas les raisons de l'annulation mais on sait en revanche que Avalanche Studios est effectivement sur le fil rouge depuis plusieurs années. La boîte avait pourtant percé il y a une dizaine d'années avec la surprise Just Cause 2 puis la très sympathique adaptation de Mad Max, avant de s'écrouler peu à peu entre les ventes moyennes puis décevantes des deux Just Cause suivants, le flop de Rage 2 et l'échec total du jeu de survie Generation Zero.