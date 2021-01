Sumo Digital recrute pour deux nouveaux projets AAA, dont un tiré d'une IP existante Sumo Digital recrute pour deux nouveaux projets AAA, dont un tiré d'une IP existante

Peu de temps après Sackboy : A Big Adventure sur PS5/PS4, Sumo Digital est déjà en travaux sur non pas un mais deux projets dont on apprend l'existence via plusieurs offres d'emploi, permettant de repartir avec de premiers indices.



- Le premier est un jeu d'action AAA dans un monde ouvert, issu d'une franchise existante. Vu les sous-entendus des offres, cela ressemble à un contrat avec un tiers, reste donc à savoir lequel. Crackdown 4 ? (qui sait, après tout)



- Il sera en revanche difficile de spéculer sur le second puisque ce sera une nouvelle franchise, plus précisément orienté multi PVP avec du shoot et une vue TPS. On ne sait pas si ce sera une tentative d'auto-édition ou du moins une nouvelle série maison, ou là encore un contrat avec un éditeur confiant.