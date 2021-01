Un show Resident Evil la semaine prochaine Un show Resident Evil la semaine prochaine

Entre deux reports, on a heureusement des annonces pour égayer 2021 et Capcom nous donne justement rendez-vous jeudi prochain, le 21 janvier à 23h00, pour parler Resident Evil avec bien entendu un large focus sur Village avec trailer et nouvelle présentation de gameplay (et pourquoi pas une date tiens), mais aussi des annonces autour de la franchise, ce qui peut aussi bien concerner le cinéma (et les séries) que d'autres jeux.



Et justement, un mystérieux « test bêta » d'un projet non dévoilé se déroulera du 28 au 30 janvier pour des parties allant de 4 à 6 joueurs, uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One. Difficile d'en savoir plus pour le moment.