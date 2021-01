Riders Republic n'a plus de date de sortie

Allez hop hop hop, on ne perd pas de temps dans cette année qui elle aussi ne sera pas comme les autres, et c'est donc peu de temps après avoir appris quene sortira pas cette année que nous assistons à un deuxième report :, le projet de sports extrêmes d'Ubisoft (totalement orienté multi) n'arrivera pas en février 2021 mais… on ne sait quand.Patience donc, et on remet du coup la présentation initiale pour ceux qui ont loupé l'annonce en septembre dernier.