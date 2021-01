Pour Sakuna : Of Rice and Ruin, Edelweiss préfère envisager une suite que des DLC

Plus de 500.000 ventes de, c'était clairement inespéré pour le petit studio japonais Edelweiss dont la volonté d'originalité (un surprenant mélange entre du platformer et de la culture de riz) a clairement payé.Pour autant, contrairement aux habitudes du marché, pas le moindre DLC gratuit ou payant n'est dans les plans, son réalisateur estimant que s'il faut revenir sur le projet, ce sera dans le cadre d'une suite qui, il l'espère, sera « à la hauteur des attentes ». Cela ne confirme pas unmais le projet est à l'esprit avec toute la patience requise puisqu'il a fallu une demi-décennie pour que l'équipe puisse accoucher du premier (dispo sur PC, Switch et PS4).