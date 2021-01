Une pincée d'informations pour Gotham Knights

Annoncé l'été dernier aux cotés dude Rocksteady, le projetde Warner Montréal donne une pincée de nouvelles via une interview accordée au site GamesRadar, où l'on apprend notamment que le jeu reposera sur les mêmes mécaniques de combat que la série des(sur laquelle le studio avait bossé avec l'épisode Origins, malheureusement oublié par la Warner), mais avec une refonte pour embrasser l'aspect coopération, vu qu'il faut rappeler que ce « nouvel épisode » pourra être pratiqué aussi bien en solo qu'à deux joueurs.Les développeurs ajoutent que s'il y aura bien quatre personnages jouables (donc Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood) et que l'on pourra changer quand on le souhaite, pas question d'un switch magique puisqu'il faudra se rendre au préalable au QG. A ce sujet, malgré le principe d'augmentation en puissance de notre team, on nous sous-entend que les deux combattants laissés derrière nous (ou les 3 si vous jouez solo) continueront de gagner en expérience en même temps que celui que vous prenez en main, afin d'éviter une quelconque démotivation à changer de perso pour un beaucoup plus faible. Notez également qu'il y aura un système de level-scaling, donc que la force des ennemis sera constamment adaptée à votre niveau afin d'éviter le farm, et laisser uniquement parler votre skill et vos compétences.Enfin, on nous promet une représentation incroyable de Gotham City pour offrir la ville « la plus dynamique et interactive » jamais vue dans un jeu vidéo. Rien que ça. Une ville qui se découpera d'ailleurs en cinq arrondissements peuplés d'ennemis et de têtes connues, dont M. Freeze et la menace grandissante de la Cour des Hiboux.Si tout se passe bien,sortira en 2021 (donc probablement pour les fêtes de fin d'année), et ce sur PC, PlayStation 5, Xbox Series mais aussi PlayStation 4 et Xbox One.