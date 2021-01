Techland : le scénariste principal fait ses adieux Techland : le scénariste principal fait ses adieux

Pawel Selinger était on peut le dire un grand vétéran du studio Techland puisque l'homme y a passé 22 ans de sa vie, et si l'on parle au passé, c'est parce qu'il vient d'annoncer son départ sans donner de raisons (peut-être simplement l'envie de passer à autre chose), son message d'adieu se résumant par les formes habituelles : « bonne chance à l'équipe », « collègues formidables », blabla.



Bref, le problème, c'est que Techland, c'est actuellement Dying Light 2 qui perd donc son scénariste principal quelques mois après avoir mis à la porte Chris Avellone, certes dans des circonstances particulières (accusations, avec preuves, de harcèlements sexuels). Dying Light 2 qui ne donne d'ailleurs plus de nouvelles depuis un moment, après plusieurs reports et des rumeurs de développement chaotique, ayant conduit au départ de plusieurs membres importants dont un autre Pawel : tout simplement le directeur technique de la boîte (Pawel Rohleder).