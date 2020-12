[Rumeur] Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake aussi sur Switch, PlayStation 5 et Xbox Series

Discrètement, Ubisoft a mis à jour la page officiel de son futur remake de, l'occasion de découvrir la soudaine mention de trois supports supplémentaires qui certes n'avaient pas de raison d'échapper à la livrée mais qui bizarrement avaient été oubliés jusque-là.Donc outre le PC, la PlayStation 4 et la Xbox One, la page indique maintenant la possibilité de précommander une version Switch mais ce n'est pas tout puisqu'on nous mentionne maintenant qu'il y aura une upgrade gratuite pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series.On garde en tête qu'il peut encore s'agir d'une bourde, et on notera également que même si c'est confirmé, rien n'indique que ces trois éditions (Switch, PS5, SX) sortiront en même temps que les trois autres (le 18 mars donc).