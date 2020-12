Toujours sans date de sortie, Psychonauts 2 va néanmoins entrer dans sa phase de polish

Attendu pour fin 2019 puis reporté à 2020 pour « livrer la meilleure qualité possible » avant que l'épidémie ne vienne foutre le bordel,n'arrivera que l'année prochaine et c'est dans une longue vidéo pré-noël que Tim Schafer vient nous faire un compte-rendu de la situation actuelle, en anglais forcément mais avec quelques micro-bouts de gameplay.Pour les anglophobes, apprenez donc en bonne nouvelle que le chantier touche à la fin et que l'intégralité du contenu à été verrouillé ce mois-ci : plus rien ne sera ajouté, plus rien ne sera enlevé, et si l'expérience est intégralement jouable, reste désormais à se concentrer sur le polish sans tomber dans le forcing puisque Schafer tient à maintenir sa politique anti-crunch.En attendant un nouveau trailer (on vous remet celui du printemps ci-dessous) et une date de sortie, on ne repart donc qu'avec une unique information concernant le jeu lui-même : il sera possible de continuer à explorer le monde et débusquer chaque secret même après avoir terminé la campagne principale.