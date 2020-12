TLOH Hajimari no Kiseki aussi sur PC & Switch

Cela devient une habitude et comme pour certains des précédents titres de la franchise,(Trails of the Beginning) ne restera pas longtemps exclusif à la PS4 puisque l'on nous annonce l'arrivée de versions PC et Switch l'été prochain… au Japon (et en Asie plus globalement).Car oui, c'est habituellement pour l'occident que tombe ce genre d'annonce via NIS America mais c'est cette fois l'éditeur Clouded Leopard Entertainment qui a annoncé la chose, permettant donc de noter qu'il n'y a toujours rien à signaler de notre coté de la planète alors que le prochain épisode a déjà été confirmé sur PS4 (et éventuellement PS5).