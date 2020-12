[Officiel] Electronic Arts rachète Codemasters [Officiel] Electronic Arts rachète Codemasters

On en parlait hier soir et c'est déjà officiel : Electronic Arts est désormais le seul et unique candidat sur la table du rachat de Codemasters en ayant posé devant tous un accord d'1,2 milliard de dollars (donc supérieur à l'offre de Take-Two), accord de suite validé par le studio qui bien entendu se dit heureux de la situation dans un communiqué qui aurait été le même quel que soit l'acheteur.



Sauf nouveau retournement de situation, EA possède donc Codemasters et ses différents studios ainsi que les contrats de licences automobiles associés (encore valables plusieurs années, jusqu'à renouvellement), lui permettant d'ajouter un paquet de jeux de caisse à son écurie, au cas où les choses ne se passent pas comme prévu avec la future résurrection de Need for Speed par les mains de Criterion.