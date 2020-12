One Piece : Pirate Warriors 4 dépasse le million

Comme les rumeurs l'indiquaient depuis le départ, le dernier personnage confirmé pour le suivi deest donc bien Kozuki Oden, rejoignant Kinemon et Kikunojo dans ce qui constituera le pack « Wano » à venir dans le courant de l'hiver.Bandai Namco nous apprend en outre que le titre a dépassé le million de ventes, ce qui n'en fait pas encore le plus gros succès de la série, mais c'est néanmoins celui qui a atteint le plus rapidement ce cap.