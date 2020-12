Panzer Dragoon Remake se date enfin sur One

Après la Switch le 26 mars, Stadia le 1er juin, divers plates-formes PC le 25 septembre, puis la PlayStation 4 le 28 du même mois, ce sera au tour de la Xbox One d'achever la tournée de, et ce le 28 décembre prochain.Et rien à dire de plus, hormis vous laisser avec cet ancien trailer (version PS4), faute de mieux.