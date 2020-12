Le Granblue Fantasy FES sur 2 jours cette année

CyGames précise que son event annuel « Granblue Fantasy FES » réclame un besoin de restructuration de dernière minute dû à l'actuelle pandémie qui continue de frapper le Japon comme ailleurs, et préfère ainsi réduire la durée de son show qui se tiendra donc du 12 au 13 décembre (au lieu du 11 au 13 décembre).Davantage d'informations sur le sujet seront livrées dans la semaine mais en attendant, on se doute que l'on devrait au moins y voir duavec Yuel (prochain personnage de la Saison 2) mais aussi et surtout des nouvelles concrètes du RPGdont logiquement la date de sortie. Enfin.