The Last of Us : HBO donne le feu vert pour lancer la production de la série TV The Last of Us : HBO donne le feu vert pour lancer la production de la série TV

Les plans finaux pour l'adaptation en série TV ont été livrés à HBO qui annoncent avoir donné son feu vert pour officiellement lancer la production. Dans le communiqué, la vice-présidente exécutive de la chaîne (Francesca Orsi) a déclaré :



« Craig et Neil sont vraiment des visionnaires à part. Avec eux à la barre, aux coté de Carolyn Strauss, cette série ne manquera pas de résonner aussi bien auprès des fans que des nouveaux venus. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et incroyablement immersive. »



Pour rappel, cette adaptation reprendra dans les grandes lignes l'histoire du jeu, mais en y apportant des choses inédites (sans s'éloigner du casting principal) en plus d'éléments spécialement proposés par Neil Druckmann, qui avaient été supprimés du jeu de base.





Boîtes de production :

- PlayStation Productions

- HBO



Scénario et Producteurs exécutifs :

- Neil Druckmann (Naughty Dog)

- Craig Mazin (série Chernobyl)



Autres producteurs exécutifs :

- Evan Wells (Naughty Dog)

- Carolyn Strauss (séries Game of Thrones et Chernobyl)



Réalisateur du pilote :

- Johan Renck (Chernobyl, Breaking Bad)



Compositeur :

- Gustavo Santaolalla (TLOU 1 & 2)