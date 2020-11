Grand Theft Auto V dépasse les 135 millions Grand Theft Auto V dépasse les 135 millions

Ultime bilan financier de cette génération pour Take-Two Interactive qui continue de nager dans le pognon avec des chiffres de très bon niveau pour la plupart de ses derniers titres en date, et même les plus vieux puisqu'on reparle encore et toujours de l'increvable GTA V qui n'a toujours pas terminé sa carrière puisque d'ores et déjà prévu sur « New Gen » l'année prochaine, même si son ralentissement sera évident une fois que GTA Online pourra être récupéré individuellement.



En attendant, voici donc l'état des lieux :



- Grand Theft Auto V : 135 millions de ventes

- Red Dead Redemption 2 : 34 millions

- PGA Tour 2K21 : 1 million (*)

- Mafia Trilogy : 2 millions (**)

- The Outer Worlds : 3 millions

- WWE 2K Battlegrounds : pas de chiffres mais « au dessus des objectifs »



(*) Meilleur démarrage pour un jeu de golf sur ces 10 dernières années.

(**) Ventes combinées de la trilogie et des trois épisodes en Definitive Edition.