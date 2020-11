Covid-19 : aucune PlayStation 5 ne sera proposée en vente libre le jour du lancement Covid-19 : aucune PlayStation 5 ne sera proposée en vente libre le jour du lancement

Certaines enseignes promettaient quelques exemplaires de PlayStation 5 en libre accès mais ça, c'était avant la reprise de la pandémie et afin d'éviter tout problème (du genre des meutes assoiffés défonçant tout dans le magasin jusqu'au stock comme en 2013), Sony a pris des mesures concrètes au niveau mondial : en Europe tout comme aux USA et au Japon, il n'y aura aucune console proposée dans la totalité des magasins (hormis celles déjà réservées, forcément).



Deux points tout de même :



- Certaines enseignes en ligne sont susceptibles d'avoir du stock hors réservation, même s'il faudra probablement bourriner le bouton F5 si c'est le cas.

- Sony ne donne aucune indication pour la deuxième vague (pas le virus, celle du réa-stock de PS5).



En attendant, rappelons que ceux qui ont réservé la console dans les temps, en magasin, pourront toujours la récupérer soit par envoi, soit directement dans ce qui est appelé le « retrait sans contact » (aussi bien à la Fnac qu'à Micromania par exemple).



Même topo pour la Xbox Series même si des précisions sont encore attendues : si la Fnac a abandonné l'idée du All Access au lancement, Micromania maintient l'offre à abonnement mais donnera plus d'indications aux concernés ce samedi 7 novembre.