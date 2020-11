Starfield : la communication ne débutera que lorsque le développement sera (quasi) terminé Starfield : la communication ne débutera que lorsque le développement sera (quasi) terminé

Lors du Live « Develop:Brighton Digital 2020 », Todd Howard s'est rapidement exprimé sur l'avenir de Bethesda ou plutôt sur son prochain morceau de poids, à savoir Starfield qui ne s'est encore jamais montré hormis par ce que l'on appelle un « teaser logo » et les choses ne sont visiblement pas prêtes de changer car même si Bethesda appartient désormais à Microsoft (ou plutôt le sera officiellement en 2021 le temps de terminer la paperasse), le groupe compte mettre en place le même type de communication que par le passé.



Pour cela, il suffit de repenser à Fallout 4 qui était un secret de polichinelle des mois avant son annonce, mais dont la première vraie présentation n'est tombée que 5 mois avant le lancement. Pour Starfield, cela devrait être la même chose et Todd déclare d'ailleurs vouloir fournir, outre les habituels trailers, une seule et unique présentation de gameplay manette en main, donc quand le jeu sera quasiment terminé.



Comprenez alors que si Starfield n'arrivera pas fin 2021 (mais qui sait ?), alors n'en attendez rien niveau marketing l'année prochaine, tout simplement.



On repartira au moins avec la confirmation que ce sera bien un RPG purement solo, tout comme The Elder Scrolls VI, et que les deux seront directement intégrés au Game Pass à la sortie. Reste la grande inconnue des portages ou non sur PlayStation 5 et si Todd Howard laisse une porte ouverte à ce sujet, d'ici que le premier des deux arrive, ce ne sera de toute façon plus à lui d'en décider.