Tests

J’imagine bien que la note ne mettra pas tout le monde d’accord mais c’est MON papier et surtout MA « petite » déception. Et je n’ai pas besoin de me demander commenta pu en arriver là car les réponses tiennent de la parfaite logique : sireste une licence culte pour les vieux de l’époque 128 bits, pour la majorité du public actuel, c’est limite à prendre comme une franchise neuve, et pour tout le monde, quoi qu’il arrive un nouveau départ. Un soft reboot comme on dit. Et tout commequi a évolué au point de ne plus avoir grand-chose à voir avec ses débuts dans le Manoir Spencer,devait également muter et de ce côté,prouve une nouvelle fois son savoir-faire absolu pour moderniser de vieux fondamentaux. Bravo à eux.Car côté gameplay, non seulement c’est actualisé pour répondre à la tendance de l’esquive (parfaite) et la parade (parfaite) en plus des Issen toujours présents pour l’élite du timing, mais les développeurs ont évité de tomber dans la simple redite soulsborne qui aurait certes fonctionné mais on aurait peut-être parlé d’option de facilité. Et puis il ne faut pas concurrencer le toujours pas officiellement annulévoyons. On en retrouve tout de même quelques stigmates, notamment un sac de potions magiques qui se regen à chaque point de save, et surtout un besoin plus qu’impératif d’étudier les différents pattern des boss à plusieurs jauges (de loin les meilleures moments du jeu), mais c’est tout. Le reste se vit comme un jeu d’action plus standard, juste avec des mécaniques pseudo RPG un peu plus poussées qu’à l’époque pour cette fois booster en puissance davantage de choses et pas uniquement avec des orbes rouges (on va y revenir).Le premier problème évoqué dans la conclusion plus haut vient déjà de la courbe de difficulté. Sorti des boss justement, suffisamment nombreux dans le genre, absolument rien ne nous pose le moindre problème d’un bout à l’autre du jeu dans la difficulté standard et sans autre choix possible (enfin si, un mode encore plus facile) vu que le défi supérieur est à débloquer après avoir terminé le jeu, concept qui commence à sérieusement faire chier du monde. Tout se traverse comme une zone standard d’un Musô, en exagérant un peu certes vu que les simples mobs tentent un peu de résister, mais c’est de l’ordre de la promenade et notre héros le dira lui même souvent : « Quelle perte de temps ! » Cela rassurera au moins ceux qui craignaient de tomber sur une énième copie dee, mais j’ose avouer avoir ressenti au bout d’un tiers du jeu un peu de lassitude à parfois évoluer en mode automatique, et il faut surtout dire que la structure même du jeu n’aide pas.Car c’est le grand défaut dequi aurait pu être un jeu parfaitement rythmé mais court (une dizaine d’heures) mais que, par crainte des critiques que la stature de la licence ne pourra pas contrer (ce n’est pas), a choisi de morceler sa structure pour combler les trous avec du rien ou disons du pas grand-chose. En fait, pensez simplement, mais avec moins de temps dans les zones principales et davantage dans le village, justement. Et y a quoi à faire dans cette zone centrale ? Des dizaines et dizaines d’allers-retours pour looter des matériaux (pour booster votre matos), des quêtes fedex tellement inutiles quen’a même pas pris la peine d’offrir un doublage aux PNJ et des trucs genre aller chercher des chiens yokai tout en ouvrant toujours plus ce « terrain de jeu » au fur et à mesure de la progression. Ce n’est pas atroce et il y a même parfois quelques moments intéressants comme les zones empoisonnées mais c’est clairement du remplissage, et il faut en passer par là pour ouvrir les portes des vrais morceaux de l’aventure et ainsi obtenir une durée de vie artificiellement augmentée pour dépasser les 30h.Si commercialement, cette façon de faire est possiblement justifiable, on ne m’enlèvera pas de la tête qu’une autre offre était possible, celle d’offrir une aventure chapitrée uniquement avec le principal (avec disons une ou deux zones supplémentaires) tout en ajoutant un peu plus d’énigmes même basiques. On aurait obtenu quelque chose de plus condensé avec un scénario également plus rythmé que l’actuel, l’équilibrage des mobs aurait pu être revu, et une durée de vie plus courte est également un bon prétexte à renforcer la replay-value autrement qu’avec la possibilité de ré-affronter les boss (ce qui est d’ailleurs possible). Et bien sûr, on met le tout à 60 balles pour davantage attirer les curieux, donc en gros exactement ce qu’a fait le même éditeur avec. On ne va pas non plus cracher dans la soupe tant le retour de la franchise est une aubaine, mais on espère surtout que la probable suite saura tenir compte des critiques.