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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Gamekyo Tests
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name : Gamekyo Tests
title : Gamekyo Tests
screen name : gkt
url : http://www.gamekyo.com/group/gkt
official website : http://
creator : shanks
creation date : 12/30/2017
last update : 09/13/2026
description : Groupe officiel de Gamekyo, où vous pourrez retrouver tests, aperçus, avis de DLC, bilan de Season Pass et parfois des "retour sur" quand la situation le permet.
tags : gamekyo avis tests
articles : 418
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[TEST] Onimusha : Way of the Sword
Tests




Pour aller plus loin :

J’imagine bien que la note ne mettra pas tout le monde d’accord mais c’est MON papier et surtout MA « petite » déception. Et je n’ai pas besoin de me demander comment Capcom a pu en arriver là car les réponses tiennent de la parfaite logique : si Onimusha reste une licence culte pour les vieux de l’époque 128 bits, pour la majorité du public actuel, c’est limite à prendre comme une franchise neuve, et pour tout le monde, quoi qu’il arrive un nouveau départ. Un soft reboot comme on dit. Et tout comme Resident Evil qui a évolué au point de ne plus avoir grand-chose à voir avec ses débuts dans le Manoir Spencer, Onimusha devait également muter et de ce côté, Capcom prouve une nouvelle fois son savoir-faire absolu pour moderniser de vieux fondamentaux. Bravo à eux.

Car côté gameplay, non seulement c’est actualisé pour répondre à la tendance de l’esquive (parfaite) et la parade (parfaite) en plus des Issen toujours présents pour l’élite du timing, mais les développeurs ont évité de tomber dans la simple redite soulsborne qui aurait certes fonctionné mais on aurait peut-être parlé d’option de facilité. Et puis il ne faut pas concurrencer le toujours pas officiellement annulé Deep Down voyons. On en retrouve tout de même quelques stigmates, notamment un sac de potions magiques qui se regen à chaque point de save, et surtout un besoin plus qu’impératif d’étudier les différents pattern des boss à plusieurs jauges (de loin les meilleures moments du jeu), mais c’est tout. Le reste se vit comme un jeu d’action plus standard, juste avec des mécaniques pseudo RPG un peu plus poussées qu’à l’époque pour cette fois booster en puissance davantage de choses et pas uniquement avec des orbes rouges (on va y revenir).



Le premier problème évoqué dans la conclusion plus haut vient déjà de la courbe de difficulté. Sorti des boss justement, suffisamment nombreux dans le genre, absolument rien ne nous pose le moindre problème d’un bout à l’autre du jeu dans la difficulté standard et sans autre choix possible (enfin si, un mode encore plus facile) vu que le défi supérieur est à débloquer après avoir terminé le jeu, concept qui commence à sérieusement faire chier du monde. Tout se traverse comme une zone standard d’un Musô, en exagérant un peu certes vu que les simples mobs tentent un peu de résister, mais c’est de l’ordre de la promenade et notre héros le dira lui même souvent : « Quelle perte de temps ! » Cela rassurera au moins ceux qui craignaient de tomber sur une énième copie de FromSoftware, mais j’ose avouer avoir ressenti au bout d’un tiers du jeu un peu de lassitude à parfois évoluer en mode automatique, et il faut surtout dire que la structure même du jeu n’aide pas.

Car c’est le grand défaut de Onimusha : Way of the Sword qui aurait pu être un jeu parfaitement rythmé mais court (une dizaine d’heures) mais que, par crainte des critiques que la stature de la licence ne pourra pas contrer (ce n’est pas Resident Evil), a choisi de morceler sa structure pour combler les trous avec du rien ou disons du pas grand-chose. En fait, pensez simplement Resident Evil Village, mais avec moins de temps dans les zones principales et davantage dans le village, justement. Et y a quoi à faire dans cette zone centrale ? Des dizaines et dizaines d’allers-retours pour looter des matériaux (pour booster votre matos), des quêtes fedex tellement inutiles que Capcom n’a même pas pris la peine d’offrir un doublage aux PNJ et des trucs genre aller chercher des chiens yokai tout en ouvrant toujours plus ce « terrain de jeu » au fur et à mesure de la progression. Ce n’est pas atroce et il y a même parfois quelques moments intéressants comme les zones empoisonnées mais c’est clairement du remplissage, et il faut en passer par là pour ouvrir les portes des vrais morceaux de l’aventure et ainsi obtenir une durée de vie artificiellement augmentée pour dépasser les 30h.

Si commercialement, cette façon de faire est possiblement justifiable, on ne m’enlèvera pas de la tête qu’une autre offre était possible, celle d’offrir une aventure chapitrée uniquement avec le principal (avec disons une ou deux zones supplémentaires) tout en ajoutant un peu plus d’énigmes même basiques. On aurait obtenu quelque chose de plus condensé avec un scénario également plus rythmé que l’actuel, l’équilibrage des mobs aurait pu être revu, et une durée de vie plus courte est également un bon prétexte à renforcer la replay-value autrement qu’avec la possibilité de ré-affronter les boss (ce qui est d’ailleurs possible). Et bien sûr, on met le tout à 60 balles pour davantage attirer les curieux, donc en gros exactement ce qu’a fait le même éditeur avec Pragmata. On ne va pas non plus cracher dans la soupe tant le retour de la franchise est une aubaine, mais on espère surtout que la probable suite saura tenir compte des critiques.

    tags : test onimusha way of the sword
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    alexkidd, nicolasgourry, kalas28, icebergbrulant, plistter, ducknsexe, edgar, iglooo, jenicris, bourbon, malroth, osiris67, oreillesal
    posted the 09/13/2026 at 11:30 AM by shanks
    comments (30)
    kalas28 posted the 09/13/2026 at 11:41 AM
    j'oscille entre le 7 et 8/10 perso. globalement le jeu reste très cool et les boss vraiment très bon. juste que la balance du jeu entre les trash facile et les élites/boss beaucoup plus dur est très présente.

    mais on s'amuse et le contenu est très bon
    jem25 posted the 09/13/2026 at 11:42 AM
    Sinon hormis des 7 tu met autre chose? ????
    bladagun posted the 09/13/2026 at 11:49 AM
    Pour l'instant un bon 8 et demi pour moi j'en suis pas très loin mais je prend plaisir sur chaque combat a essayer de foutre des issen à tout vas, j'aime bien le truc d'une zone en monde ouvert et de plein d'autre zone linéaire. Meme des petit groupes de boss me casse la gueule parfois suffit qu'il y en a un relou dans le tas. En dehors du scénario pas trop ok avec tes mauvais points mais je suis loin d'être au bout du jeu en même temps.
    icebergbrulant posted the 09/13/2026 at 11:52 AM
    jem25 Il va mettre 9/10 à Wolverine, ne t’inquiète pas !
    zekk posted the 09/13/2026 at 11:58 AM
    jem25 le dernier test c’est un 8
    snave posted the 09/13/2026 at 12:07 PM
    La note 7 devient vraiment passe-partout. Et puis, pas d'accord du tout avec la note et les mauvais points.
    ratchet posted the 09/13/2026 at 12:07 PM
    Pourtant le Meta… ah non oups encore une fois
    noukous posted the 09/13/2026 at 12:12 PM
    C'est une review qui va peut-être faire jaser au vu des critiques très élogieuses que je vois sur le jeu mais chui complètement d'accord avec celle-ci

    Plus j'avance et plus le hub ouvert et le contenu annexe me gonfle...Surtout que la prise en main plus lourde du perso ne rend pas l'exploration très agréable à l'inverse d'un nioh3 ou d'un beast of reincarnation.
    malroth posted the 09/13/2026 at 12:23 PM
    snave bah heureusement, c'est son test à lui pas le tien lol

    si tout le monde avait exactement les memes points positifs et negatifs, ça serait inquiétant

    moi je susi complétement d'accord avec son test

    j'aurai aussi mis 7/10

    parfois je ne suis pas d'accord avec d'autres test. bref normal quoi
    kevisiano posted the 09/13/2026 at 12:34 PM
    Je kiffe le jeu pour le moment. Oui y a du remplissage et du recyclage parce qu'on connait Capcom mais le gameplay est vraiment excellent.

    Par contre quand je vois sur Twitter comparer son gameplay à celui de Sekiro et dire qu'il est supérieur...
    sino posted the 09/13/2026 at 12:39 PM
    Je suis 100% avec le test. Je l'ai terminé il y a peu avec 32h de jeu au total, et malgré le plaisir que j'ai pris, j'avais presque hâte tant le hub central qu'est Kyoto et les quêtes annexe m'ont saoulé. Faudra bosser sur ça pour le prochain.
    adelf posted the 09/13/2026 at 12:40 PM
    8 voire 8.5 pour moi. Y'a moyen que ce soit mon petit goty cette année, le gameplay est une pépite. Je ne suis pas embêté par le hub perso. Je ne suis pas tellement poussé à tout explorer, donc je le vois juste quand une transition un peu plus sympa qu'un simple temps de chargement entre des niveaux classiques. Mais ouais, ça reste le basique de chez basique de l'exploration, donc je comprends que pour les complétionnistes ça doit casser le rythme.
    altendorf posted the 09/13/2026 at 12:42 PM
    Au niveau du gameplay, on est plus sur du Sekiro ou du Ghost of Tsushima ?
    ducknsexe posted the 09/13/2026 at 01:09 PM
    Bon retour
    shanks posted the 09/13/2026 at 01:10 PM
    altendorf
    Ni l'un ni l'autre j'ai envie de dire.
    Rien que la verticalité est laissée de côté.

    J'ai envie de dire que c'est du Soulslite avec vraiment une prise en compte obligatoire des mécaniques de parades/esquives parfaites (genre t'as certain boss, mieux vaut rester passif à miser sur la défense jusqu'à le stun), mais les fenêtres sont assez larges, les boss ont des pattern très vite compréhensible après 2/3 essais (le dernier pique quand même) et c'est surtout globalement moins punitif.
    malroth posted the 09/13/2026 at 01:25 PM
    par contre le systeme de combat, les animations lié à ça...ect c'est du tres tres tres haut niveau

    pour moi si le meme jeu avait une structure simple à la God of war par exemple, on serait pas loin du chef d'oeuvre.

    c'est vraiment la structure et ce qu'on y fais qui fais baisser ma note.

    bordel un jeu Fromsoftware avec ce systeme de combat la je signe des 2 mains
    perse9 posted the 09/13/2026 at 01:55 PM
    capcom mid a encore frappé
    cyr posted the 09/13/2026 at 02:21 PM
    7 avec les points négatifs....c'est bien payer.

    Toute façon j'en ai fait aucun, c'est pas prêt de changer.
    altendorf posted the 09/13/2026 at 03:03 PM
    shanks Ok parfait
    terminagore posted the 09/13/2026 at 04:46 PM
    Complètement d'accord avec le test, et je kiffe le jeu tellement le système de combat est jouissif et agréable. Ils ont réussi à garder certaines mécaniques propres à la série en ajoutant d'autres choses, ce qui donne une large palette notamment en termes d'actions défensives. Couplé aux animations somptueuses, ça donne notamment face aux boss des ballets très classes à regarder, et une identité vraiment distincte des autres jeux du genre.
    Effectivement dommage d'avoir intégré au forceps cette zone ouverte qui a tendance à casser un peu le rythme. Reste quand-même quelques choses sympas à y faire. Rien que pour Rasho-Gan, ce design de ouf...

    kevisiano

    Gameplay supérieur à Sekiro je sais pas, mais système de combat plus riche, pour moi clairement.
    victorsagat posted the 09/13/2026 at 05:46 PM
    Genre dawnwalker mon cul c'est mieux qu'onimusha j'ai quand même beaucoup de mal à y croire
    soulfull posted the 09/13/2026 at 06:22 PM
    Le test est bien fait mais en aucun cas Onimusha ne peut avoir la même note que Halo: Campaign evolved . C'est soit un 6 pour Halo,soit un 8 pour Onimusha et qu'on vienne pas me dire que c'est pas le même genre etc.

    Quand on est pointilleux sur les details,on ne peut pas être aussi généreux pour un relake aussi fainéant que celui de Halo.
    kujotaro posted the 09/13/2026 at 07:01 PM
    Putain oue tellement d'accord pour la difficulté. Laissez nous commencer en difficile bordel !!!
    ioda posted the 09/13/2026 at 07:08 PM
    Gamekyo qui devient feu Gamekult avec ses 7 où on se mouille pas

    C'est l'école des fans avec ses 9
    osiris67 posted the 09/13/2026 at 07:29 PM
    J suis dessus et je kiffe.
    neetsen posted the 09/13/2026 at 07:41 PM
    Je passe un bon moment dessusais ayant profité de la sortie de Onimusha Dawn Of Dreams sur le PSN, j'avoue ne pas accrocher avec le système de monde ouvert qui casse le délire onimusha
    akinen posted the 09/13/2026 at 09:59 PM
    Sans spoil, j’ai battu le mec du pont avec un seul soin en stock (quel idiot) en first try. J’ai pris un pied incroyable et j’ai vu ma mort arriver tout au long du combat.

    Franchement, super gameplay!
    jamrock posted the 09/13/2026 at 10:37 PM
    Si Wolverine se tape plus de 5 ou 6 max
    suzukube posted the 09/13/2026 at 10:39 PM
    C’EST 7
    quicky posted the 09/14/2026 at 07:36 AM
    j'ai trouve le jeu excellent et après avoir lu les points négatifs concernant :
    - Le rythme
    - Le fait d'étirer artificiellement la durée de vie du titre
    - Le manque de difficulté général
    - Le bestiaire limité
    Cela ne m'a posé aucun problème, bien au contraire.
    C'est pour le moment mon GOTY 2026
    Conclusion = 9/10
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