Il y a bientôt 20 ans, et l’on s’étonne d’ailleurs que Bethesda n’ait pas attendu un an de plus pour vraiment marquer le coup, sortait, sur PC bien sûr mais également sur Xbox 360 seulement 5 mois après le lancement de cette dernière. Bien belle était l’époque où nous étions aussi rapidement servis comme des rois sur consoles (mais oui, ça arrive encore, pas besoin de tartiner). Deux décennies plus tard,est passé par là, lui et ses 15 éditions/portages différents, et sans nouvelles dedepuis bientôt longtemps, c’est donc un retour à Cyrodiil qui nous fut proposé et à la surprise générale, sans forcément parler du shadow-drop vu les leaks depuis des semaines :s’est toujours montré réticents aux refontes graphiques, mais le taf desemble ouvrir des portes qui potentiellement ne vont plus se refermer (?).Car même s’il se nomme « remaster » et que dans le fond, ça en est bien un, rarement le terme n’a autant prêté à débat tant sur la forme, c’est indéniablement un remake prouvant que même l’Unreal Engine (5) peut maintenant s’adapter aux constructions si particulières des productions, non sans quelques couacs techniques particulièrement dans l’optimisation, l’impossibilité de proposer des temps de chargement instantanés et une présence habituelle de bugs chiants (le loading infini après moins d’une heure de jeu, ça met dans le bain), mais à côté de ça du 60FPS sans que l’on y perde quand grand-chose même en Performance. En fait on pourrait résumer en disant qu’on souffle constamment entre le chaud et le froid, le titre pouvant se montrer graphiquement superbe par moments (les grottes, les effets de lumière, certains visages…) et moyens dans d’autres (certains intérieurs, certaines « gueules »…). Imparfait certes, mais si tous les « remasters » avaient cet aspect et ce prix, le monde se porterait vachement mieux.Après ça resteet si la peinture est fraîche, les fondations sont les mêmes. Dès la fin de l’introduction, le poids de l’âge se fait autant sentir que la remise en question de nos souvenirs : la map paraît aujourd’hui incroyablement minuscule, relativement parlant certes, mais donnera (à ceux qui ont débuté la franchise avec) l’impression d’assister à une sorte d’équivalent à une extension de luxe. Pourtant la sauce continue de prendre car même sin’est pas réputée pour être un modèle de diversité dans sa structure, avec des ruines et grottes qui se répètent inlassablement dans leur design, on a toujours cette liberté totale d’exploration, son envie d’aller pointer à chacune des guildes et bien entendu la Confrérie Noire, tous objets de multiples quêtes parfois bien mieux travaillées que la principale.Un véritable charme d’époque qu’on attend de retrouver dans le 6e chapitre à défaut d’avoir été autant happé dans unet même si encore une fois, les sensations ne sont plus aussi fortes qu’en 2006,a fait preuve d’un minimum de modernité dans le fond. De multiples touches d’attention comme un rééquilibrage dans le système de mise à niveau où toutes les compétences sont mises à contribution mais certaines de manière moins « cheat » pour éviter les abus (n’espérez pas enchaîner les niveaux à toute vitesse juste en sautillant). Le HUD a également été légèrement revus pour devenir plus clair, disparaissant même en partie dans les moments safe, la boussole est reprise de celle de, les menus et divers artworks ont le bon goût de mélanger modernité et esprit d’époque… Il est néanmoins dommage que le level scaling est toujours présent, « une erreur » reconnue tout récemment par le game-designer d’origine mais difficile aujourd’hui de faire autrement quand tout le système de cet épisode repose sur cela. Pardonnable dans un sens, contrairement à l’absence de VF (la VO a en revanche été refaite) dont le manque est même préjudiciable vu que certains dialogues de cinématiques n’ont même pas de sous-titres. En attendant les patchs.